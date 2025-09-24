Кинопоказ + Чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Уютный вечер с чаем и кино на большом экране. Будут смотреть и обсуждать мультфильм «Лео» (2023) — тёплую и ироничную историю про старого классного питомца, ящерицу Лео, которая неожиданно решает, что жизнь слишком коротка, чтобы просто сидеть в клетке. Фильм сочетает юмор, лёгкость и философские нотки о взрослении, дружбе и умении ценить каждый момент. Отличный повод вспомнить, что радость часто скрывается в самых простых вещах. Заварят ароматный китайский чай и попробуют взглянуть на мир глазами ящерицы, которая не боится перемен. Запись в ВК
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