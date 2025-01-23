О фильме: Джим Старк живёт, словно в западне: он не понимает, что его гложет, но в душе нет спокойствия. Он не находит общего языка с родителями, хотя и пытается вписаться в образ тихого юноши из приличной семьи. Бунтарская натура заставляет героя принять участие в опасном состязании, цель которого — доказать крутому Баззу и его банде, что он не трус. Приняв вызов Базза, Джим вовлекается в цепочку драматичных событий. Бронь по телефону.