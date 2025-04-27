О фильме: Пессимист Брюс Нолан — популярный ведущий теленовостей. Его ничего не интересует: ни девушка Грейс, ни собственные репортажи. Но однажды Брюса увольняют. Разочарованный герой бросает вызов Богу и неожиданно получает ответ Всевышнего. Бог предлагает Брюсу поменяться с ним местами на неделю и посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).