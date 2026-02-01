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Кинопоказ: «Бруталист»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Архитектура сумасшествия настоящего художника — монументальная драма Брейди Корбета о непонятом архитекторе в исполнении Эдриана Броуди. О фильме: 1947 год. Венгерский архитектор Ласло Тот без гроша в кармане эмигрирует из послевоенной Европы в США. Получив 25-долларовый ваучер на проезд от местных властей, он перебирается в Филадельфию к двоюродному брату Атилле и его жене Одри, которые владеют мебельным магазином. Там он начинает новую жизнь, помогая родственнику в бизнесе, и пытается переправить в страну свою супругу Эржебет и её больную племянницу. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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