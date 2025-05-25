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О фильме: Герои Дэнни Зуко и Сэнди влюбляются, расстаются и вновь находят друг друга. В фильме показана Америка 1950-х годов, где ещё нет ни нефтяных кризисов, ни панк-рока, преобладают длинные авто с открытым верхом, зализанные пресловутым бриолином причёски, а белые носки — вовсе не признак дурного вкуса. Всюду царит атмосфера безудержного оптимизма и благополучия. Что делать молодым людям в таких условиях? Петь, танцевать и любить! Бронь по телефону.
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