Обращайся к нам «чувак»! Иронично-абсурдный шедевр Коэнов о том, как хаос жизни порой ведёт к самым странным и удивительно гармоничным событиям. О фильме: Лос-Анджелес, 1991 год, война в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу Чувак считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь составляют игра в боулинг и выпивка. Но внезапно его счастье нарушается, гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца, требуют деньги, о которых он ничего не подозревает, и, ко всему прочему, похищают жену миллионера, будучи уверенными, что «муж» выплатит за нее любую сумму. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.