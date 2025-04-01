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О фильме: Лос-Анджелес, 1991 год, война в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу Чувак считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь составляют игра в боулинг и выпивка. Но внезапно его счастье нарушается, гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца, требуют деньги, о которых он ничего не подозревает, и, ко всему прочему, похищают жену миллионера, будучи уверенными, что «муж» выплатит за неё любую сумму. Бронь по телефону.
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