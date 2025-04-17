О фильме: Когда юный Финн впервые увидел прекрасную Эстеллу, сердце его разбилось. Несмотря на предсказание, гласящее о том, что страсть к Эстелле не принесёт ему ничего хорошего, Финн поклялся завоевать прекрасную девушку. Годы спустя, стараниями таинственного благодетеля, молодой художник Финн оказывается в Нью-Йорке, где опять встречает свою неразделённую любовь. Но в тот самый момент, когда Финн снова увидит свою возлюбленную, сбудутся все его самые смелые мечты, как, впрочем, и самые сокровенные страхи. Бронь по телефону.