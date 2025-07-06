Месяц фильмов про музыку в Bijou. О фильме: Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).