Пускаемся в бега от перестрелок с Леонардо ДиКаприо, Шоном Пенном и Бенисио Дель Торо в фильме-номинанте на «Оскар». О фильме: В 2000-х Пэт Калхун вместе со своей девушкой состоял в леворадикальной экстремистской группировке, и когда во время одного из их налётов произошло убийство, боевые товарищи были вынуждены порознь пуститься в бега. 16 лет спустя мужчина живёт в Южной Калифорнии под именем Боб Фергюсон и воспитывает дочь-подростка, которой из-за постоянной паранойи запрещает даже иметь мобильный телефон. Опасения Боба оказываются не напрасными, когда старый противник полковник Локджо открывает на них с дочерью охоту. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.