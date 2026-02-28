Культовые 20 минут забегов во имя спасения жизни в триллере Тома Тыквера. О фильме: Лола и Манни живут в Берлине и безумно любят друг друга. И когда Манни — маленький курьер большого бандита — теряет сумку с деньгами своего босса, спасти его может только Лола. Но чтобы раздобыть совсем не маленькую сумму в сто тысяч марок, у девушки есть только 20 минут. Каждая секунда может означать разницу между жизнью и смертью. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.