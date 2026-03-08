Жизнь в розовом цвете, пластмассовый мир и настоящие переживания — женский мир глазами Греты Гервиг. О фильме: Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби. Однажды куклу посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.