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Кинопоказ: «Барби»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Жизнь в розовом цвете, пластмассовый мир и настоящие переживания — женский мир глазами Греты Гервиг. О фильме: Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби. Однажды куклу посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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