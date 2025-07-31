Вкусно, как у бабушки. Трогательная и душевная комедия с Винсоном Воном в главной роли. О фильме: После смерти матери житель Бруклина Джо Скаравелла отправляется погулять на старый рынок на Статен-Айленде. Мужчина хочет почтить память мамы и бабушки и, поскольку у итальянца семья ассоциируется прежде всего с застольем, выкупает помещение, чтобы открыть там ресторан, в котором поварами будут настоящие итальянские бабули. Бронь по телефону.