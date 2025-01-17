Зимний вечер, чайная церемония, кинопросмотр и приятная компания. Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всё время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять её взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому. Совместим кинопоказ в уютной компании, вкусный китайский чай и душевное обсуждение кино.