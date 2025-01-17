Кинопоказ аниме «Её заветное желание» + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Зимний вечер, чайная церемония, кинопросмотр и приятная компания. Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всё время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять её взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому. Совместим кинопоказ в уютной компании, вкусный китайский чай и душевное обсуждение кино.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи