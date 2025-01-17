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Кинопоказ аниме «Её заветное желание» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Зимний вечер, чайная церемония, кинопросмотр и приятная компания. Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всё время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять её взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому. Совместим кинопоказ в уютной компании, вкусный китайский чай и душевное обсуждение кино.

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