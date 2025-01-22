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Кинопоказ аниме «Дети моря» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Зимний вечер, чайная церемония, кинопросмотр и приятная компания. Первый день летних каникул у Руки не задался. Сидеть дома с мамой-пьяницей девочка не хочет, поэтому отправляется в океанариум, где работает её отец. Там она знакомится с необычным мальчиком Уми, которого 10 лет назад вместе с братом Сорой обнаружили возле филиппинских берегов. Они выросли в море и теперь подвергаются тщательному изучению. В это время морские обитатели по всему миру начинают странно себя вести, океанологи ожидают некий морской фестиваль, а Сора показывает Руке падающие в море метеориты. Лето обещает быть интересным. Совместят кинопросмотр с дегустацией вкусного китайского чая.

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