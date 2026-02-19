Таем, как зимний узор на окне, при просмотре непростых приключений любимой княжны детства. О фильме: Анастасия — дочка последнего русского царя Николая, погубленного зловещим Распутиным. Ей удается спастись, добраться вместе с бабушкой до переполненного вокзала и… потеряться в толпе. Проходит десять лет. Анастасия стала взрослой красавицей и теперь хочет попасть в Париж. Сможет ли царевна осуществить задуманное? Ведь Распутин уже поднялся из своей могилы… Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.