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Кинопоказ: «Анастасия» orig+sub

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Таем, как зимний узор на окне, при просмотре непростых приключений любимой княжны детства. О фильме: Анастасия — дочка последнего русского царя Николая, погубленного зловещим Распутиным. Ей удается спастись, добраться вместе с бабушкой до переполненного вокзала и… потеряться в толпе. Проходит десять лет. Анастасия стала взрослой красавицей и теперь хочет попасть в Париж. Сможет ли царевна осуществить задуманное? Ведь Распутин уже поднялся из своей могилы… Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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