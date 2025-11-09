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Кинопоказ: «Агенты А.Н.К.Л.»

Bijou
Брестская 2-я, 39 ст3 , цокольный этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма легендарного Гая Ричи. О фильме: Наполеон Соло — агент ЦРУ, на счету которого огромное количество успешно проведённых операций. Он считается одним из лучших секретных агентов во всем мире, и с ним может сравниться только один человек — самый молодой и перспективный агент КГБ Илья Курякин. Их противостояние переросло в настоящую войну, в которой никто не собирается уступать. Однако обстоятельства складываются так, что непримиримые враги вынуждены стать напарниками. Это происходит после того, как спецслужбы двух стран обнаруживают международную преступную организацию, которой удалось создать ядерную бомбу... Бронь по телефону.

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