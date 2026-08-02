Прописываем тебе смотреть этот фильм раз в сезон — к тому же до конца лета осталось всего 29 дней. О фильме: Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые мы с Вами читаем на них. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она - «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и - невероятно забавен. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.