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Месяц ромкомов про лето, вечеринки и, конечно, любовь в Bijou. О фильме: Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она - «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и - невероятно забавен. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).
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