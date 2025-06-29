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Кинопоказ «128 ударов сердца в минуту» (2015)

Bijou
Брестская 2-я, 39 ст3 , цокольный этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Месяц ромкомов про лето, вечеринки и, конечно, любовь в Bijou. О фильме: Лос-Анджелес, Калифорния – это мир бесконечных возможностей днём и нереальных голливудских вечеринок ночью. Оба этих мира стремится покорить молодой диджей по имени Коул, неустанно работающий над своим пробивным треком, который должен взорвать весь мир. Его замечает и берет под крыло известный диджей Джеймс, но всё становится крайне запутанным, когда Коул влюбляется в молодую подружку Джеймса. Вскоре перед Коулом встает непростой выбор между любовью, верностью, старыми друзьями и будущим, о котором он так мечтает. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).

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