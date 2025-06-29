Месяц ромкомов про лето, вечеринки и, конечно, любовь в Bijou. О фильме: Лос-Анджелес, Калифорния – это мир бесконечных возможностей днём и нереальных голливудских вечеринок ночью. Оба этих мира стремится покорить молодой диджей по имени Коул, неустанно работающий над своим пробивным треком, который должен взорвать весь мир. Его замечает и берет под крыло известный диджей Джеймс, но всё становится крайне запутанным, когда Коул влюбляется в молодую подружку Джеймса. Вскоре перед Коулом встает непростой выбор между любовью, верностью, старыми друзьями и будущим, о котором он так мечтает. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).