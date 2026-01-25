Злодейка Стервела де Виль, которая собиралась сшить из шкур пятнистых щенков роскошный меховой плащ, выпущена из тюрьмы, где полностью изменилась и стала упорной защитницей прав животных. И когда наши далматинцы вдруг тайно исчезают, подозрение, естественно, падает на неё. Тем не менее Стервела, кажется, не имеет к этому никакому отношения. Но в самом ли деле? Кто-то должен выяснить правду о пропаже пятнистой ватаги. Например, такая необыкновенная команда: женщина-полицейский Хло, собственник собачьего приюта Кевин, лишенный пятен далматинец и сумасшедший попугай, который считает себя... собакой! Настоящие герои и они докопаются до истины. Бронь по телефону.