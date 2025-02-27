Квинтет Ruslan Jha – ансамбль молодых и амбициозных джазовых музыкантов из Москвы. В программе будут представлены знаменитые композиции из культовых кинофильмов в оригинальной интерпретации, подчеркивающей глубину и эмоции, заложенные в музыке. Атмосфера, где джаз встречается с кино ждёт тебя.