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Квинтет Ruslan Jha – ансамбль молодых и амбициозных джазовых музыкантов из Москвы. В программе будут представлены знаменитые композиции из культовых кинофильмов в оригинальной интерпретации, подчеркивающей глубину и эмоции, заложенные в музыке. Атмосфера, где джаз встречается с кино ждёт тебя.
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