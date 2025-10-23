Встреча с киноведом Тасей Филиной, которая в этот раз расскажет о знаменитом режиссёре Билли Уайлдере и одном из его неоспоримых шедевров — фильме «Бульвар Сансет». Поговорят про стиль Билли Уайлдера режиссёра-классика и его феномен в пересоздании жанрового повествования! Про его искрометный юмор, с ноткой чeрной сатиры, который заставлял золотой Голливуд трястись от негодования. О лекторе: Тася Филина — исследователь киноязыка и философии кино, выпускница ОмТК и МГИК. Востребованный лектор, читающий лекции по всей России — от Москвы (CUBE Moscow, Галерея «Пересветов переулок», Особняк «ODMO») до Твери (КЦ «РЕЛЬСЫ») и Екатеринбурга и Новокузнцека. На своём канале Тася рассказывает о киноязыке культовых режиссёров, помогая зрителям лучше понимать и ценить киноискусство. Её цель — популяризация кино и развитие медиаграмотности.