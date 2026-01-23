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Кинолекторий «Верёвка»

Nook Coffee
пр. Березовой Рощи 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Двое молодых людей, Брэндон Шоу и Филлип Морган без всякой причины, для развлечения убивают своего приятеля-сокурсника, Дэвида Кентли, задушив его верёвкой. Спрятав тело в сундук, Брендон и Филлип устраивают вечеринку в той же квартире. Среди приглашенных — отец Дэвида, его невеста Жанет и их преподаватель Руперт. В ходе вечеринки Филипп постепенно осознает весь ужас содеянного, а Руперт начинает подозревать неладное. Бронь по телефону.

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