О фильме: Двое молодых людей, Брэндон Шоу и Филлип Морган без всякой причины, для развлечения убивают своего приятеля-сокурсника, Дэвида Кентли, задушив его верёвкой. Спрятав тело в сундук, Брендон и Филлип устраивают вечеринку в той же квартире. Среди приглашенных — отец Дэвида, его невеста Жанет и их преподаватель Руперт. В ходе вечеринки Филипп постепенно осознает весь ужас содеянного, а Руперт начинает подозревать неладное. Бронь по телефону.