Тебе никогда не приходила в голову мысль попасть внутрь компьютерной игры и стать её участником? До определённого момента Кевин Флинн тоже думал, что это возможно лишь в его воображении. Но, оказавшись в секретной лаборатории, разрабатывающей компьютерные программы, ему предоставляется возможность увидеть электронный мир изнутри и сразиться в жестокой схватке с самим хозяином виртуальной вселенной.