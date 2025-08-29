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Про событие
Тебе никогда не приходила в голову мысль попасть внутрь компьютерной игры и стать её участником? До определённого момента Кевин Флинн тоже думал, что это возможно лишь в его воображении. Но, оказавшись в секретной лаборатории, разрабатывающей компьютерные программы, ему предоставляется возможность увидеть электронный мир изнутри и сразиться в жестокой схватке с самим хозяином виртуальной вселенной.
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