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Кинолекторий: «Трон» Стивена Лисбергера

проезд Берёзовой Рощи, 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Тебе никогда не приходила в голову мысль попасть внутрь компьютерной игры и стать её участником? До определённого момента Кевин Флинн тоже думал, что это возможно лишь в его воображении. Но, оказавшись в секретной лаборатории, разрабатывающей компьютерные программы, ему предоставляется возможность увидеть электронный мир изнутри и сразиться в жестокой схватке с самим хозяином виртуальной вселенной.

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