Кинолекторий «Одна жизнь»
пр. Березовой Рощи 4
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Скромного и непубличного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем. Бронь по телефону.
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