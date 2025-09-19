О фильме: Скромного и непубличного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем. Бронь по телефону.