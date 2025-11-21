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Кинолекторий «Каникулы господина Юло»
пр. Березовой Рощи 4
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
О фильме: Летом господин Юло, как и большинство французов, едет отдыхать на побережье на своём видавшем виды автомобиле. В курортном городишке, куда он прибывает, спокойный отдых заканчивается, ибо господин Юло сразу вносит весёлую неразбериху в неторопливый ход отпускного времени... Бронь по телефону.
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