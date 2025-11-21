О фильме: Летом господин Юло, как и большинство французов, едет отдыхать на побережье на своём видавшем виды автомобиле. В курортном городишке, куда он прибывает, спокойный отдых заканчивается, ибо господин Юло сразу вносит весёлую неразбериху в неторопливый ход отпускного времени... Бронь по телефону.