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Кинолекторий «Эпоха Радио»

Nook Coffee
пр. Березовой Рощи 4

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х - 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье... Бронь по телефону.

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