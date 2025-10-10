О фильме: Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х - 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье... Бронь по телефону.