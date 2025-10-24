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Кинолекторий «Доктор Стрейнджлав»
пр. Березовой Рощи 4
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
О фильме: Одержимый мыслью, что коммунисты намереваются украсть у американцев их «бесценные телесные соки», командир военно-воздушной базы генерал Джек Д. Риппер посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР. Президент США Маффли пытается спасти положение — он собирает своих советников, включая доблестного генерала Тергидсона и прикованного к инвалидной коляске бывшего нацистского ученого доктора Стрейнджлава. Бронь по телефону.
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