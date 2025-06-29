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Киноквиз в «Сфере Х5»

Сфера Х5, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Игры

Про событие

Квиз «Кинофан» от кинокритика и резидента «Сферы Х5» Егора Москвитина. Егор обещает необычные, весёлые и простые вопросы, азартные раунды и даже штрафные танцы. В этот раз темой викторины станет офисная жизнь. Если ты фанат сериалов «Разделение» и «Офис», помнишь фильмы «Стажёр» и «Дьявол носит Prada», вырос на «Служебном романе» и знаешь все профессии Джейсона Стэтхема — этот квиз для тебя. Призовой фонд — имеется. Участие — бесплатное. Чтобы зарегистрироваться, нужно собрать команду от 4 до 8 человек.

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