Квиз «Кинофан» от кинокритика и резидента «Сферы Х5» Егора Москвитина. Егор обещает необычные, весёлые и простые вопросы, азартные раунды и даже штрафные танцы. В этот раз темой викторины станет офисная жизнь. Если ты фанат сериалов «Разделение» и «Офис», помнишь фильмы «Стажёр» и «Дьявол носит Prada», вырос на «Служебном романе» и знаешь все профессии Джейсона Стэтхема — этот квиз для тебя. Призовой фонд — имеется. Участие — бесплатное. Чтобы зарегистрироваться, нужно собрать команду от 4 до 8 человек.