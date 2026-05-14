Счастливая пара, готовящаяся к свадьбе, сталкивается с трудностями, когда из-за неожиданного поворота их свадебная неделя идёт наперекосяк. Говорят о том, почему этот фильм являет собой интересное сочетание жанров. Чем интересны фантазии и визуальные и монтажные решения, и почему это не похоже на традиционную романтическую комедию. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.