Американский актёр в Токио, который никак не может найти своё место в жизни, получает необычное предложение: работать в японском агентстве «семей напрокат», исполняя роли за незнакомцев. Он заново открывает для себя цель, чувство сопричастности и красоту человеческих отношений. Говорят о том, почему этот фильм имеет реальную основу. Чем интересен культурный и кинематографический синтез, а также разберут психологический аспект фильма, баланс жанров и не только… Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.