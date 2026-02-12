Поговорят о том, чем опасен конфликт между романтизацией и реальностью, почему этот фильм напоминает работы Вуди Аллена, Ноа Баумбаха и не только, а также почему эта одна из самых интересных и острых романтических комедий с интересной драматургией внутри. Молодой, но уже успешный писатель переживает творческие и душевные муки: новый роман никак не выходит, музы всё нет, да и вообще с девушками как-то не клеится. И вот, призвав на помощь остатки своей фантазии, Кэлвин придумывает себе девушку по имени Руби Спаркс — умницу, красавицу, спортсменку, короче говоря, идеал, а спустя неделю… обнаруживает этот идеал из плоти и крови на своём собственном диване. Уходить Руби явно не собирается, но вот кем она окажется — Галатеей или Белочкой? Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.