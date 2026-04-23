Разведённый мужчина по имени Джордж покупает винтажную куртку из оленьей кожи и заселяется в полупустой отель во французской глухомани. В довесок к куртке продавец подарил ему цифровую камеру, поэтому от нечего делать Джордж начинает снимать всё подряд, себя в том числе, и никак не может налюбоваться своей обновкой. Вскоре куртка сообщает ему, что хочет быть единственной в мире. Говорят о том, почему уникален этот режиссёр и его стиль. Чем интересно высказывание про общество потребления и кинопроизводство, а также почему используются метафоры, сюрреализм и абсурд. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.