Сторонящаяся людей Мария и одинокий Эндре — коллеги. Оба ведут замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно они узнают, что каждую ночь видят одинаковые сны. Решив, что это знак, они решаются на сближение. Говорят о том, чем уникальна идея этого фильма. В чём конфликт между идеалом и действительности, а также как сопоставить мир зверей и мир людей. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.