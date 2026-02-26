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Киноклуб в Топи: «О теле и душе»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Сторонящаяся людей Мария и одинокий Эндре — коллеги. Оба ведут замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно они узнают, что каждую ночь видят одинаковые сны. Решив, что это знак, они решаются на сближение. Говорят о том, чем уникальна идея этого фильма. В чём конфликт между идеалом и действительности, а также как сопоставить мир зверей и мир людей. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.

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