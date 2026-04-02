Французский иллюзионист остается без работы и отправляется в Шотландию, где встречает молодую женщину. Их совместное приключение навсегда меняет их жизни. Поговоришь о том, чём уникальна анимация и стиль данного мультфильма. Почему уникальны сюжетные особенности и настроения Сильвера Шоме и причём здесь Жак Тати Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.