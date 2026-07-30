В этой мрачной анимационной комедии бедная семья, тревожный проектировщик и уставшая от жизни хозяйка сквозь эпохи оказываются связаны с одним таинственным домом. — Поговорят о том, почему этот фильм имеет форму антологии — Узнаешь,чем интересна техника и визуал, какова роль дома — А также разберут глубокую смысловую нагрузку при необычной подаче и не только Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.