Простая работница пермской шоколадной фабрики начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Говорят о том, чем уникальна идея этого фильма и работ Анны Меликян. Как в фильме сочетается абсурд, символизм, перфоманс Анны Михалковой и не только, а также как здесь работает музыка, написанная Shortparis для фильма. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.