Это будет не просто просмотр, а тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Этот киноклуб — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Когда одинокая 20-летняя Лили Тревино случайно заводит дружбу в интернете с незнакомцем, которого зовут так же, как её эгоцентричного отца, поддержка и ободрение этого нового Боба Тревино могут изменить её жизнь. Как проходит киноклуб? — Можно прийти на один показ или на оба — Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере — После просмотра остаёшься обсудить, если есть желание — Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать.