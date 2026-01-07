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Киноклуб в Топи

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма «Бездельник» Ричарда Линклейтера. Это будет не просто просмотр — а встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Киноклуб — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Один день из жизни Остина, штат Техас: камера перемещается с места на место и показывает нам людей с избыточным образованием, социальных изгоев, отверженных и чудаков. Как проходит киноклуб? Собираются в уютной Топи с горячими напитками и попкорном (можно приходить уже с 19:00) Просмотр фильма в аутентичной атмосфере на проекторе. После просмотра фильма обсуждение и делятся своими впечатлениями. Что будут обсуждать? Почему у фильма «эстафетная форма» Как его тему продолжают развивать «Одиночки» (1992) Кроу, «Клерки» (1994) Смита, «Большой Лебовски» (1998) Что ты почувствовал — до, во время и после просмотра? Что откликнулось? Или наоборот вызвало сопротивление или не очень светлые чувства. В случае отмены тобой посещения менее, чем за 24ч до начала сборов, бронь переносится на следующее мероприятие. Запись в ТГ

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