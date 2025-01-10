На лекции в рамках кинопоказа ты узнаешь, как фильм соединяет сказочные архетипы и реальность, разберёшься в конфликте между индивидуальной свободой и общественными нормами, а ещё узнаешь о секретах визуальной и гастрономической привлекательности и как через цветовую палитру и сцены с едой кинохудожники создают ту самую атмосферу. О лекторе: Светлана Соколова — лектор по современному искусству, кино и моде, преподаватель иностранных языков, художник-иллюстратор. О фильме: Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у нее однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому очарованию — Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами.