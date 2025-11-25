Тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Киноклуб в «Топи» — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Красивая девушка-модель выясняет, что её новый знакомый, судья на пенсии, очень любит вторгаться в личную жизнь других людей. Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной «Топе» с чаем и попкорном. — Просмотр фильма «Три цвета: Красный» на большом экране. — После просмотра будешь обсуждать его и делится своими впечатлениями. Что будем обсуждать? — Почему «Красный» переосмысливает тему братства и как это связано с символикой Французской революции? — Что символизирует красный цвет в фильме? — В чём уникальность режиссуры Кесьлёвского: монтаж, музыкальные паузы, работа со светом и интонациями? — Через что проходят герои и почему люди находят способ понять и простить друг друга, проявляя сострадание? — Трилогию в целом и заключительный фильм. — Какие смыслы ты почувствовал до, во время и после просмотра? Что откликнулось? Где стало теплее, а где тяжелее? Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Запись через ТГ по кнопке «Купить билет».