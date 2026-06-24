Любимая многими романтическая комедия о суеверной итало-американской вдове Лоретте Касторини, которая обручается с человеком по имени Джонни. Во время просмотра можно будет заказать блюда и напитки из обновленного меню ресторана, а после обсудить фильм и познакомиться. В конце тебя ждёт традиционный розыгрыш-сюрприз, в котором сможет принять участие каждый гость показа. Язык оригинала с субтитрами. Вход свободный. Чтобы присоединиться, оставь комментарий в ТГ, с тобой свяжутся.