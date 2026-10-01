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Киноклуб Пали(сад)ник «Практическая магия»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В программе вечера — фильм «Практическая магия» (язык оригинала с субтитрами). Романтическое фэнтези о двух сёстрах-ведьмах, Салли и Джиллиан Оуэнс. Они живут с тётушками, хранят семейные магические секреты и стараются не поддаваться древнему любовному проклятию. Во время просмотра можно насладиться блюдами и напитками из меню кафе, а после — как всегда, знакомства и обсуждение фильма. В конце проведут розыгрыш-сюрприз, в котором сможет принять участие каждый гость показа. Вход свободный. Чтобы присоединиться, оставь комментарий в ТГ, с тобой свяжутся.

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