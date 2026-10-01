В программе вечера — фильм «Практическая магия» (язык оригинала с субтитрами). Романтическое фэнтези о двух сёстрах-ведьмах, Салли и Джиллиан Оуэнс. Они живут с тётушками, хранят семейные магические секреты и стараются не поддаваться древнему любовному проклятию. Во время просмотра можно насладиться блюдами и напитками из меню кафе, а после — как всегда, знакомства и обсуждение фильма. В конце проведут розыгрыш-сюрприз, в котором сможет принять участие каждый гость показа. Вход свободный. Чтобы присоединиться, оставь комментарий в ТГ, с тобой свяжутся.