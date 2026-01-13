Это будет не просто просмотр, а тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Этот киноклуб — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Начало пандемии. Джей и Селин отправляются в арендованный дом, чтобы наладить отношения. Селин снимает документальный фильм об их ухудшающихся отношениях, и недавно подвергшийся публичной травле Джей начинает уделять особое внимание своему образу в картине. Он устанавливает скрытые камеры, чтобы следить за Селин. Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной ТОПИ с горячими напитками и закусками (можно приходить уже с 19:00) — Просмотр фильма «Код» на большом экране — После просмотра фильма будешь обсуждать фильм и делиться своими впечатлениями Что будешь обсуждать? — Обсудишь полиэкран и другие формальные решения — Рассмотришь тему отношений в эпоху соцсетей — В чём уникальность этого фильма — Что ты почувствовал — до, во время и после просмотра? Что откликнулось? Или наоборот вызвало сопротивление или не очень светлые чувства