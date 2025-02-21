О фильме: История об Эрин Брокович, одинокой женщине с тремя детьми, которую жизнь нечасто баловала светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных перспектив, есть только скромная работа в маленькой юридической фирме. Но для уверенной в себе красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно одного ничтожного шанса, чтобы кардинально изменить свою судьбу. Красота и обаяние помогли ей добиться невиданного успеха, но теперь Эрин потребуется невероятная решительность, чтобы довести дело века до суда. Обсуждение с киноклубом «Ремизорро». Вход бесплатный, нужно забронировать столик по телефону или написать @YouMustCreate