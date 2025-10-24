Погрузись в увлекательное путешествие по миру эмоций вместе с просмотром и обсуждением фильмов в рамках программы киноклуба «Эмоциональный интеллект». Каждый сеанс — это не просто кинопоказ, а глубокое погружение в мир человеческих чувств и переживаний. С ведущим психологического киноклуба Антоном Ростом ты сможешь обсудить поведение героев, разобраться в мотивах их поступков и научиться лучше понимать себя и окружающих. «Алиса в Стране чудес» 2025 В Стране чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них её не узнаёт. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: её ждут море собственных слёз, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А ещё ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну чудес от катастрофы и вернуться домой.