Вечер, после которого хочется жить ярче, мечтать больше и обнимать крепче. Душевное кино, глубокие разговоры о жизни, мечтах и вечности в уютной творческой мастерской, а также трогательная и дерзкая история двух умирающих, но безумно живых людей. Волею судеб две абсолютные противоположности, тихоня Руди и разгильдяй Мартин, оказываются в одной больничной палате. Узнав неутешительные прогнозы, друзья решают использовать последние дни на полную катушку — угнать машину с деньгами, напиться текилы, и, конечно, увидеть море. После просмотра состоится обсуждение фильма с соосновательницей «Топи» и сценаристкой Аней: - Почему нас цепляют истории на грани жизни и смерти; – Что говорит фильм о свободе, страхе и настоящей близости; – Почему так важно хоть раз в жизни увидеть море. В стоимость входит попкорн и напитки. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa