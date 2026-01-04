Это будет не просто просмотр, а тёплая встреча, где каждый может поделиться своими ассоциациями и смыслами. Этот киноклуб — инклюзивный, бережный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Неотложная стоматологическая помощь в канун Рождества у недавно протрезвевшего мужчины приводит к неожиданному роману с его пожилым дантистом, когда они вместе исследуют Балтимор Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной ТОПИ с горячими напитками и закусками (можно приходить уже с 18:00 и приносить свои вкусняшки) — Просмотр фильма «Чудаков из Балтимора» на проекторе — После просмотра фильма будешь обсуждать фильм и делиться своими впечатлениями Что будешь обсуждать? — Как построить фильм на химии между персонажами — Малое количество традиционных атрибутов жанра кино про Рождество — Что ты почувствовал — до, во время и после просмотра? Что откликнулось? Или наоборот вызвало сопротивление или не очень светлые чувства