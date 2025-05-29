В тёплой ламповой атмосфере ты увидишь трогательную семейную драму: провинциальный городок, семейные узы, ответственность, мечты о свободе, неожиданная любовь, взросление и жертвенность. Тебя ждёт фильм с молодыми Леонардо ДиКаприо и Джонни Деппом в главных ролях, глубокое обсуждение драмы и её актуальных тем с соосновательницей «Топи» и сценаристкой Аней, возможность поделиться впечатлениями о сложных семейных отношениях. Это история молодого человека, который несёт на плечах заботу о семье в маленьком американском городке. Фильм о поиске баланса между долгом и собственными желаниями, между любовью к близким и стремлением к переменам. Это картина о настоящих человеческих чувствах и дилеммах, которая поднимает важные вопросы семьи, ответственности и поиска себя. Попкорн и напитки входят в стоимость. Запись и вопросы в Телеграме – @pikkkkkaa